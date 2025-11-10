25 novembre: a Cascina Roccafranca, una rassegna contro la violenza sulle donne

In occasione della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne, lo Spazio Donne, in collaborazione con altre realtà della Cascina Roccafranca, propone alcuni eventi sul tema irrisolto e sempre attuale delle violenze contro le donne. Quattro appuntamenti: una mostra, un film, uno spettacolo ed una presentazione di libro per ribadire il nostro NO alla violenza sulle donne.
Ecco dunque il programma delle iniziative:
Dal 10 novembre
Mostra NO violenza contro le donne
Un percorso di riflessione per promuovere la consapevolezza ed il contrasto a tutte le forme di
violenza sulle donne
Domenica 16 novembre ore 21
Proiezione del film “Io ci sono” di Luciano Manuzzi (2016)
A cura del gruppo Roccafranca Film
Un racconto intenso ispirato alla storia vera di Lucia Annibali
Venerdì 21 novembre ore 18
Con le ali spezzate non posso volare
Letture sceniche a cura dei gruppi Plurale Femminile e Spazio Donne di Cascina Roccafranca
Giovedì 27 novembre ore 18
Presentazione libro “L’invincibile Estate di Liliana” di Cristina Ravera
Con la traduttrice Cristina Zavagna
All’interno del Progetto Leggermente
Tutti gli appuntamenti sono a Ingresso libero fino a esaurimento posti.