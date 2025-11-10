Dalle guerre ai femminicidi: Bricherasio inaugura il monumento in memoria delle vite spezzate

È stato inaugurato ieri – domenica 9 novembre – il nuovo monumento di Bricherasio, dedicato alle ‘vite spezzate’. Si tratta della colonna mozza, regalata da Danilo Pairone, che ha preso il posto dell’Alpino in legno, nel piazzale del cimitero.

L’inaugurazione si è svolta nell’ambito della celebrazione per il quattro novembre, giornata dell’unità nazionale e delle forze armate. “Visto che abbiamo già i monumenti per i caduti durante le guerre abbiamo deciso di dedicare la colonna mozzata alle ‘vite spezzate’ militari e civili, con un pensiero alle guerre in corso e ai femminicidi” spiega il capogruppo dell’Ana (Associazione nazionale alpini) Renato Ballari.

Accanto al nuovo monumento, una targa ricorda la precedente scultura in legno dell’Alpino, realizzata da Moriena su iniziativa del geometra Trombotto.