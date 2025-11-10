“Piloni d’artista”: ad Avigliana una camminata tra natura, storia e fede

Domenica 16 novembre torna ad Avigliana la terza edizione di “Piloni d’artista”, la camminata autunnale che unisce natura, arte, storia e spiritualità lungo i sentieri della Zona naturale di salvaguardia della Dora Riparia, attraversando le frazioni di Grangia, Malano e Drubiaglio.

Un percorso ad anello di circa 12 chilometri, quasi tutto pianeggiante, guiderà i partecipanti tra piloni votivi, cappelle campestri, aree archeologiche (come la Statio ad fines), la suggestiva confluenza tra torrente Messa e Dora Riparia e il Museo etnografico “Il Vomere”. La camminata ha una durata stimata di circa 4 ore e mezza, soste escluse.

Il ritrovo è previsto alle 8.30 alla stazione ferroviaria di Avigliana.

L’iniziativa è promossa dall’associazione Amici di Avigliana e dal Cai, con la collaborazione di numerose realtà locali tra cui Drubiaglio Eventi, Fai, Pro Natura, Gruppo Ecovolontari e Turismo Torino, e il patrocinio di Comune di Avigliana, Città Metropolitana e Unione Montana Valle Susa.

In caso di maltempo, l’evento sarà rinviato. Iscrizioni via mail a: info.avigliana@turismotorino.org.