“Accendiamo la speranza”: parte la colletta natalizia per bambini e famiglie in difficoltà

In un periodo dell’anno in cui la solidarietà e la condivisione si fanno ancora più preziose, a Torino prende il via la Colletta Natalizia 2025 dei Centri Antiviolenza Udire - Uomini e Donne in Rete, in collaborazione con il sindacato Ugl Piemonte. L’iniziativa ha l’obiettivo di portare un sorriso ai bambini e alle famiglie più bisognose, raccogliendo alimenti a lunga conservazione, prodotti per l’igiene personale, giochi e libri.

“Il vero dono è far nascere un sorriso - spiegano gli organizzatori -. Nessun bambino deve essere lasciato solo durante le feste e insieme possiamo accendere la speranza in chi ne ha più bisogno”.

Come partecipare

La raccolta sarà attiva dal 3 al 17 dicembre 2025, presso la sede Ugl Piemonte in via Bionaz 23/F, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17. In alternativa, saranno allestiti gazebo itineranti in due mercati cittadini: sabato 6 dicembre al mercato di corso Brunelleschi (angolo via Vandalino), dalle 10 alle 16.30, sabato 13 dicembre in corso Racconigi (angolo corso Peschiera), dalle 10 alle 16.30. Tutti i doni raccolti verranno distribuiti sabato 20 dicembre, sempre presso la sede Ugl, dalle 14 alle 18, fino a esaurimento scorte.

Un gesto concreto di solidarietà

La colletta natalizia non è solo un’occasione per donare oggetti o generi alimentari, ma anche un momento per creare vicinanza e comunità, dimostrando ai più piccoli e alle famiglie che non sono soli. I Centri Antiviolenza Udire sottolineano l’importanza di unire le forze tra cittadini, associazioni e istituzioni per garantire un Natale più sereno a chi affronta difficoltà quotidiane.

Informazioni e contatti

Per informazioni o chiarimenti, è possibile contattare: Cav Udire - Uomini e Donne in Rete al 351.7339070, Emporio Solidale Ugl Piemonte - Torino al numero 011.19445549 e il referente Stefano Bolognesi al 340.4707756