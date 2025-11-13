Atp Finals, la notte di Musetti-Alcaraz: cosa serve all'azzurro per qualificarsi

Lorenzo Musetti è chiamato alla grande impresa contro Carlos Alcaraz

Tutto in una notte. Per sognare la grande impresa e proseguire l'avventura alle Nitto Atp Finals. Sconfitto al debutto da Taylor Fritz, capace di esaltare l'Inalpi Arena con una clamorosa rimonta contro l'australiano Alex De Minaur, per il nostro Lorenzo Musetti arriva l'ostacolo più difficile ma anche più stimolante: Carlos Alcaraz.

Tutte le combinazioni possibili

Solo un successo contro il numero 1 del mondo potrebbe consentire all'azzurro di proseguire il torneo. L'incontro è stato programmato alle ore 20.30, quando si conoscerà già il risultato dell'altra sfida del girone, quella che alle 14 mette di fronte Fritz e De Minaur.

Ma cosa serve al tennista di Carrara per centrare una qualificazione che avrebbe del clamoroso? Prima di tutto Musetti dovrà battere Alcaraz. Se l'americano Fritz (che ha battuto Lorenzo all'esordio) vincesse contro De Minaur, l’italiano dovrebbe battere lo spagnolo in due set, favorendo uno scenario che eliminerebbe Alcaraz, con qualificazione di Fritz e Musetti.

Calcoli, possibilità, probabilità

Se non siamo al fantatennis, di sicuro non ci siamo lontani. Per questo, la prima opzione sarebbe quella di confidare in un successo (improbabile) di De Minaur contro Fritz, ma al Musetti visto nelle battute finali del match di martedì, con quel rovescio capace di disegnare traiettorie spesso perfette, non costa nulla provarci. Purtroppo, un successo di Musetti in tre set, abbinato ad una vittoria di Fritz, renderebbe comunque impossibile la qualificazione del nostro, che pagherebbe l'aver perso 2-0 la partita d'esordio.

Calcoli, possibilità, probabilità. Una sola certezza: un successo in due set di 'Muso' sarebbe anche un clamoroso assist a Jannik Sinner nella corsa al titolo delle Atp, ma soprattutto in quella di numero 1 di fine 2025. Stasera sapremo tutto.