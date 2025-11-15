 / Sport

Volley A1/F: la Monviso volley contro Bergamo per il filotto

Domani al Pala Bus Company alla caccia della terza vittoria consecutiva

Un punto contro Bergamo dello scorso campionato (foto di Christian Bosio)

Dopo la prestazione di livello con Busto Arsizio e la gara pazza con San Giovanni in Marignano, la Wash4green Monviso Volley cerca il filotto di vittorie contro Bergamo. Le lombarde saranno ospiti domani, domenica 16, alle 17, al Pala Bus Company di Villafranca Piemonte.

La terza vittoria di fila potrebbe rilanciare in maniera significativa la classifica, approfittando della sfida tra Cuneo e Chieri, con le cuneesi un punto davanti alla Wash4green, e di quella tra Vallefoglia (10 punti come la Monviso) e Macerata (11 come Cuneo). Bergamo, però, non è un avversario da sottovalutare, che ha molta fame di punti: attualmente è penultima in classifica, a 6 punti, con 3 dalla Uyba che è la prima squadra virtualmente salva.

Marco Bertello

