In piazza Moncenisio una panchina ricorda il consigliere della 4 Federico Varacalli

Ora è realtà, in piazza Moncenisio è stata posata una panchina in ricordo di Federico Varacalli, il consigliere del Movimento 5 Stelle della Circoscrizione 4 recentemente scomparso.

L’installazione è collocata nel quartiere Campidoglio a due passi da un’area gioco oggi cantierizzata. La cerimonia nell’ambito del festival della gentilezza, alla presenza di cittadini, amici, familiari, consiglieri del M5S, del presidente della Circoscrizione 4 Alberto Re, di ArchiMente e del Mau (l'artista è Margherita Bobini). Oltre al vicepresidente della 4 Gianvito Pontrandolfo, i consiglieri Roberto Ceschina, Sonia Gagliano, Walter Caputo, Felice Scavone, Anna Bovetti, Antonio Basile, Simone Baglivo. E i consiglieri comunali Claudio Cerrato, Luca Pidello e Andrea Russi, insieme al consigliere regionale Alberto Unia.

Varacalli, 50 anni, è venuto a mancare lo scorso giugno a causa di una lunga malattia. Era al suo secondo mandato in Circoscrizione 4 e aveva costruito la sua identità politica su un impegno concreto, silenzioso ma profondo, volto soprattutto al territorio: scuola, commercio locale, sport, manutenzione del verde, educazione e politiche di genere.

Circa un mese fa, durante un sopralluogo nell’area giochi di piazza Moncenisio, il presidente della Circoscrizione 4 aveva anticipato l’idea di dedicare uno spazio pubblico alla memoria di Varacalli: “Vogliamo che il nostro quartiere non dimentichi – aveva detto – il suo contributo, la sua dedizione, la sua visione della politica di prossimità”.

La panchina - colorata di viola, giallo, azzurro e arancione -, riporta il suo viso e il suo nome. Vi è poi riportata una breve dedica: “Ha seminato rispetto e raccolto comunità, nel silenzio dell’assenza parla ancora la sua gentilezza”.