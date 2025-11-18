Rocca de Baldi, due Cas e 70 ospiti: arriva il confronto pubblico con la Prefettura

A Nizza Millefonti cresce l’attenzione (e la curiosità) attorno ai Centri di Accoglienza Straordinaria presenti in via Rocca de' Baldi ai civici 18 e 20, al posto dell'ex Telestudio. Già, non si tratta di una sola struttura, come inizialmente molti residenti avevano immaginato, ma di due Cas speculari, gestiti dalla cooperativa Le Soleil.

Gli ospiti

Il centro al civico 20 - secondo quanto raccontato dal presidente della Circoscrizione 8, Massimiliano Miano - ospiterebbe attualmente 55 richiedenti asilo, mentre quello al 18 accoglierebbe circa 15 persone. Numeri che hanno spinto le istituzioni e il comitato di quartiere (autore di una corposa petizione la scorsa estate) a cercare un momento di confronto pubblico. Soprattutto dopo le foto dei giorni scorsi che immortalavano un discreto via vai in via Rocca de' Baldi.

I consiglieri della Lega - Claudia Amadeo, Stefano Delpero e Gerardo Mancuso -, autori di alcuni documenti, hanno chiesto e ottenuto dalla Circoscrizione un incontro condiviso con il comitato dei cittadini, l’associazione commercianti e i gestori del centro. Un modo per fare chiarezza dopo le tante polemiche degli ultimi mesi.

"Sì, ci sarà un confronto"

"Sono stato in Prefettura la scorsa settimana per sollecitare un confronto istituzionale - ha raccontato Miano, in un lungo monologo -, chiedendo la presenza dei funzionari che seguono i Cas a un’assemblea pubblica. L’obiettivo è ricostruire, davanti ai cittadini, l’intero percorso che ha portato al bando, all’aggiudicazione e alla gestione attuale".

Lo stesso Miano si è poi recato direttamente nei due centri, dove ha parlato con il presidente della cooperativa che gestisce anche altre strutture in città (due in Circoscrizioni 6, uno a Cavoretto e una alla Cinque). "Si sono resi disponibili - afferma -, a spiegare in modo trasparente come funziona un Cas e quali servizi vengono garantiti".