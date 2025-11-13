Alberto Angela porta sotto l'albero di Natale degli italiani Torino. Come accaduto gli scorsi anni con Firenze, Venezia, Napoli, Milano e Roma, il prossimo 25 dicembre il noto divulgatore scientifico celebrerà la prima Capitale d’Italia nello speciale "Stanotte a Torino".

Riprese in corso



E la riprese della trasmissione sono in corso proprio in questi giorni nel capoluogo piemontese. Oggi Angela e la sua troupe hanno fatto tappa al Museo dell'Automobile, mentre martedì sera le telecamere hanno immortalato un Inalpi Arena quasi surreale, vuota dagli spettatori dopo il trionfo sul campo di Lorenzo Musetti contro Alexander De Minaur durante le Nitto Atp Finals. La struttura è rimasta infatti eccezionalmente aperta fino a tarda notte.

I simboli della città

Ma non mancheranno i luoghi più iconici del capoluogo piemontese, come una visita speciale al museo Egizio accompagnato dalla presidente della Fondazione Evelina Christillin. E ancora la Mole Antonelliana, piazza Castello, il Po, il parco del Valentino e la Torino Liberty.