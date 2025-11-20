Willie Peyote e Enrico Bisi al Cinema Massimo presentano il docu-film sull'artista torinese

Giovedì 4 dicembre alle 20.30 al cinema Massimo il regista Enrico Bisi e Willie Peyote presenteranno il documentario “Willie Peyote – Elegia sabauda“.

Dopo la presentazione in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, il docu-film arriva a Torino.

Un ritratto caleidoscopico dell’artista attraverso la sua quotidianità fatta di musica, di amicizie, incontri, pensieri e prese di posizione scomode nella sua amata Torino. Un film intimo che rappresenta in maniera per nulla celebrativa un modo autentico e coerente di stare nello showbusiness. Attraverso materiali inediti, scene di vita quotidiana e live, il documentario intreccia le passioni più autentiche di Willie: il legame viscerale con Torino e il Toro, la ricerca ostinata di un linguaggio politico e sociale dentro e fuori dai palchi, e la costante tensione a restare fedele a sé stesso.

Il risultato è un ritratto umano, divertente e privo di convenzioni, che restituisce l’essenza di un artista capace di coniugare l’energia del rap con testi di grande forza sociale e civile.



