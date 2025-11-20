"L'illusione perfetta" di Fleischer: i ladri tornano in azione con la magia

I ladri J. Daniel Atlas, Hanley Reeves, Dyaln Rhodes e Merritt McKinney, noti come i Quattro Cavalieri, tornano in azione dopo anni di lontananza dalla scene nella pellicola "L'illusione perfetta" (Now You See Me: Now You Don't) diretto da Ruben Fleischer. Il gruppo è pronto ad affrontare una missione rischiosa: il furto del diamante reale più grande del mondo. A unirsi a loro, una nuova generazione di illusionisti, June, Charlie e Bosco, dei giovani talenti con delle abilità straordinarie e imprevedibili. Insieme, formeranno una squadra inedita, pronta a spingersi oltre ogni limite della magia e dell'inganno per infiltrarsi in una potente organizzazione criminale, con a capo Veronika Vanderberg. Tra i tanti colpi di scena, illusioni mozzafiato e inganni ben orchestrati, la squadra metterà in atto un piano audace, in cui nulla è come sembra. Un unico mix esplosivo di vecchie glorie e nuovi talenti, in una sfida all'ultimo trucco magico per riportare giustizia con stile.

RECENSIONE

I mitici ladri maghi della saga di dopo quasi dieci anni di assenza fanno il loro ritorno in scena, in un mondo che è radicalmente cambiato grazie ad innovazioni come l'intelligenza artificiale, con il quale il gruppo di rapinatori si deve confrontare.

Il regista Ruben Fleischer ha reso i ladri di una sorta di Robin Hood contemporanei, che rubano ai ricchi per dare ai poveri. Infatti la vera forza motrice della trama è la causa della giustizia sociale, che vuole anche essere un messaggio critico a un mondo governato da miliardari high tech come Elon Musk.

TITOLO: L'illusione perfetta - Now You See Me : Now You Don't

TITOLO ORIGINALE: Now You See Me : Now You Don't

ANNO DI PRODUZIONE: 2025

CASA DI DISTRIBUZIONE: 01 Distribution

PAESE DI PRODUZIONE: Stati Uniti d'America

GENERE: azione

REGIA: Ruben Fleischer

CAST: Jesse Eisenberg, Morgan Freeman, Isla Fisher, Woody Harrelson, Dave Franco, Dominic Sessa, Mark Ruffalo, Justice Smith, Ariana Greenblatt, Rosamund Pike.

DURATA: 112 minuti