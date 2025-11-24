Permessi disabili: Rivoli introduce la consegna a domicilio



L’Amministrazione comunale di Rivoli ha rivisto e potenziato il servizio relativo ai permessi per persone con gravi difficoltà motorie, introducendo una novità importante: la consegna del pass direttamente al domicilio dei cittadini impossibilitati a recarsi al Comando.

Si tratta di un servizio raro sul territorio, attivo solo in pochissimi comuni, reso possibile grazie al coinvolgimento operativo della Polizia Locale, che oltre a gestire l’istruttoria e il rilascio del documento effettua anche la consegna.

Il nuovo modello consente di raggiungere chi ha maggiori fragilità e, contestualmente, permette agli agenti di verificare eventuali situazioni anomale, rafforzando il sistema dei controlli contro gli abusi.

Contestualmente, è stato migliorato anche il formato del pass, con una redazione più chiara e leggibile e l’abbandono della scrittura manuale della data.

«Vogliamo garantire un servizio più vicino alle persone più fragili. – dichiara il Sindaco Alessandro Errigo – La consegna a domicilio è un gesto semplice, ma concreto: permette a chi non può muoversi di ottenere il proprio diritto senza ostacoli, e allo stesso tempo consente alla Polizia Locale di svolgere con maggiore efficacia la propria funzione di controllo e tutela della legalità.»

Il servizio è già attivo e sono stati consegnati i primi permessi direttamente presso le abitazioni degli aventi diritto.