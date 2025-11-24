FILM - "The Running Man": il nuovo incubo distopico firmato Edgar Wright

In un futuro prossimo, Ben Richards, un operaio che è stato licenziato dalla ditta per la quale lavorava, ha bisogno di soldi per curare la figlia malata e perciò partecipa come concorrente al reality show "The Running Man". In questo game show mortale, i partecipanti, chiamati "Runner", devono cercare di scappare per trenta giorni da assassini professionisti, denominati "I Cacciatori", mentre il pubblico li segue in diretta televisiva. Il produttore dello show, Dan Killian, trasforma la sofferenza in intrattenimento, ma Ben inaspettatamente diviene un idolo per il pubblico, trasformandosi da vittima a simbolo della lotta contro il potere.

L'industria del cinema continua a rovistare nella sconfinata bibliografia di Stephen King. Questa volta è il turno del distopico The Running Man, diretto d Edgar Wright, il regista della trilogia del cornetto (L'alba dei morti dementi, Hot Fuzz e La fine del mondo), e che a sua volta è il remake del film L'implacabile con protagonista Arnold Schwarzenegger, uscito negli anni 80.

The Running Man è una specie di The Truman Show per l'appunto distopico e con molta più violenza e crudeltà. Il film di Wright attinge a uno dei romanzi meno noti e più sottovalutati scritti da King e sostituisce l'imponente presenza fisica di Arnold Schwarzenegger con Glen Powell, uno degli attori più desiderati di Hollywood. A livello di trama questa nuova versione è più accurata e alcuni elementi sono più chiari, soprattutto i motivi che spingono Ben Richards a partecipare allo show di The Running Man che Wright chiarisce inserendo l'elemento della malattia della figlia e i problemi economici del protagonista.



Voto: 3,5/5

TITOLO

The Running Man

TITOLO ORIGINALE

The Running Man

ANNO DI PRODUZIONE: 2025

CASA DI DISTRIBUZIONE: Paramount Pictures

PAESE DI PRODUZIONE: Regno Unito, Stati Uniti

GENERE: Azione, fantascienza, thriller

REGIA: Edgar Wright

CAST: Glen Powell, Josh Brolin, Colman Domingo, Lee Pace, Emilia Jones, William H. Macy, Michael Cera, Daniel Ezra, Jayme Lawson, David Zayas, Karl Glusman, Katy O'Brian, Angelo Gray, Sandra Dickinson, Sean Hayes, Arnold Schwarzenegger.

DURATA: 133 minuti