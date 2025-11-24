Luci d'Artista: la nuova opera nell'urban district To Dream si accende lunedì 1° dicembre

To Dream, l’Urban District torinese gestito da Nhood Services Italy, inaugura il suo ingresso nel circuito Luci d’Artista 2025–2026 con un progetto luminoso inedito firmato Graphic Days® e realizzato da Docks Group.

L'accensione è prevista per il 1° dicembre alle ore 18 presso il To Dream.

L’installazione luminosa, curata da Graphic Days® con l’ingegnerizzazione di Docks Group e concepita come intervento site-specific per gli spazi interni del district, trasforma To Dream in uno scenario di luce e colore, rendendolo uno dei protagonisti della 28ª edizione di Luci d’Artista, un progetto pubblico promosso da Fondazione Torino Musei e curato da Antonio Grulli, segnalato all’interno della mappa cartacea e digitale dell’evento, oltre che sul sito ufficiale nella sezione dedicata alle luminarie.

L’opera, che illuminerà il district fino all’inizio del nuovo anno, si presenta come una scenografia sospesa composta da moduli in policarbonato che si intersecano creando un paesaggio luminoso dalle molteplici funzioni. Non si limita all’aspetto estetico: grazie alle sedute integrate, invita socialità, trasformando il passaggio in un momento di incontro e relazione.

Ispirata all’archetipo della lanterna – simbolo di luce che guida, accoglie e connette – l’installazione restituisce un segno visivo di identità e appartenenza, rendendo lo spazio urbano un luogo di bellezza condivisa.

“Siamo orgogliosi di entrare per la prima volta nel circuito Luci d’Artista, un’iniziativa che esprime al meglio i valori di To Dream: innovazione, partecipazione e cultura condivisa. Vogliamo che il nostro Urban District sia sempre più un punto di incontro tra persone, idee e bellezza”, commenta Giuseppe Spissu, Shopping Center Manager di To Dream.