 / Cultura e spettacoli

Cultura e spettacoli | 24 novembre 2025, 08:58

Will Hunt degli Evanescence torna a Torino in concerto al Q77 Vertigo

Live il 30 novembre

Will Hunt degli Evanescence torna a Torino in concerto al Q77 Vertigo

C’è un’energia che continua a muoversi tra Seattle e l’Italia: è quella del grunge, il suono ruvido, emotivo e autentico che ha segnato un’intera generazione.
A riportarla sul palco è ancora una volta Will Hunt, batterista statunitense noto per il suo lavoro con Evanescence, Vasco Rossi e Heroes and Monsters, insieme a Clayton Sturgeon (voce e chitarra) e Steve Armeli (basso).

Il power trio torna in tour con “Grunge Night”, una serie di concerti nei club italiani in cui celebra la scena di Seattle e i suoi protagonisti più iconici, dai Nirvana ai Pearl Jam, dagli Alice in Chains ai Foo Fighters. Un viaggio sonoro attraverso la musica e l’attitudine che hanno cambiato per sempre la storia del rock. 

L'appuntamento a Torino è per il 30 novembre 30 al Q77 Vertigo. 

redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium