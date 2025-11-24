Tff, oggi è il giorno di Terry Gilliam: Stella della Mole e proiezione del suo "Paura e delirio a Las Vegas"

Americano con cittadinanza britannica, è diventato celebre negli anni ’70 in Inghilterra con i Monty Python, contribuendo alla serie Monty Python’s Flying Circus (per la quale ha realizzato le sequenze animate) e ai film Monty Python e il Sacro Graal (1975), Brian di Nazareth (1979) e Il senso della vita (1983). Nel 1981 ha esordito da regista con Banditi nel tempo, affermandosi poi come autore visionario grazie a Brazil (1985), L’esercito delle 12 scimmie (1995), Paura e delirio a Las Vegas (1998). Ed è proprio con quest'ultimo titolo che oggi Terry Gilliam sarà al Torino Film Festival. Il regista presenterà il suo film del 1998 al Romano 2 alle 19. Ma prima della proiezione ritirerà il premio Stella della Mole e, alle 12.30, sarà al Muse della Radio e della Tv di via Verdi per la tradizionale conferenza stampa.

Cinema Massimo

SALA 1

14.30

LA ANATOMÍA DE LOS CABALLOS

(di Daniel Vidal Toche, ES/PE/CO/FR, 2025, DCP, 106’)

Presentazione con Daniel Vidal Toche. A seguire Q&A

SALA 1

19.30

TODAS LAS FUERZAS

(Luciana Piantanida, AR/PE, 2025, DCP, 70’)

Presentazione con Luciana Piantanida, Andrea Soledad Testa (prod). A seguire Q&A

SALA 2

19.45

FIND YOUR FRIENDS

(di Izabel Pakzad, US/IT, 2025, DCP, 89’)

Presentazione con Izabel Pakzad

Cinema Romano

SALA 2

19.00

FEAR AND LOATHING IN LAS VEGAS

(di Terry Gilliam, US, 1998, DCP, 118’)

Presentazione con Terry Gilliam

Prima della proiezione, consegna Premio Stella della Mole

SALA 1

19.30

LAND WITH NO RIDER

(di Tamar Lando, US, 2025, DCP, 80’)

Presentazione con Tamar Lando. A seguire Q&A

SALA 1

21.45

JE N’AVAIS QUE LE NÉANT - SHOAH PAR LANZMANN

(di Guillaume Ribot, FR, 2025, DCP, 94’)

Presentazione con Guillaume Ribot. A seguire Q&A