Una nuova biblioteca a Moncalieri per il rilancio di Borgo San Pietro

A Moncalieri, a meno di due mesi dalla riapertura della Bocciofila San Pietro, si aggiunge un nuovo tassello al rilancio di una zona della città troppe volte in passato salita agli onori della cronaca solo per fatti di criminalità o spaccio.

Una nuova biblioteca diffusa

Moncalieri volta pagina, Borgo San Pietro ha voltato pagina e adesso che legalità, sicurezza e qualità della vita sono tornate a dominare, ecco che è tutto pronto per l'inaugurazione di un nuovo punto di biblioteca condivisa e diffusa presso la bocciofila, in corso Fratelli Rosselli 3. L'appuntamento è per il 28 novembre alle ore 19, per raccontare e condividere progetti e attività, "perché insieme a noi, attive nella bocciofila, ci sono molte altre associazioni che offrono proposte di vario genere, artistiche, ricreative, sportive", hanno spiegato gli organizzatori.

La bocciofila si trova una una porzione di parco cittadino al confine tra Torino e Moncalieri, il giardino Battistini, che per alcuni anni non ha giovato di attività e iniziative, oggi sta rinascendo proprio per portare a nuova vita un'area verde che merita di essere curata e vissuta in serenità dalla comunità.

Venerdì sera l'inaugurazione

Ognuno sta facendo la sua parte, come sottolineano gli organizzatori, che poi lanciano un invito: "se puoi, tu porta con te voglia di leggere e chiacchierare, ti aspettano tanti nuovi-vecchi libri", con la speranza di convogliare quante più persone venerdì alla inaugurazione e poi a tutte le prossime iniziative in calendario.