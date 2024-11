Gtt in difficoltà economica mette in vendita il CRAL di via Avondo

Gtt vende il CRAL di via Avondo 26 a Torino. Dopo le voci degli scorsi mesi, oggi in Sala Rossa è arrivata l'ufficialità della messa sul mercato dell'immobile di Barriera di Stura per bocca dell'assessore al Bilancio Gabriella Nardelli, su richiesta del consigliere Enzo Liardo.

Difficoltà economiche

Le difficoltà economiche dell'azienda di corso Turati colpiscono anche il Centro Ricreativo per i dipendenti. A chiarirlo nero su bianco è la stessa Gtt, che nella risposta precisa la propria "intenzione di rientrare in possesso dei locali, al fine di procedere alla vendita". "Tale decisione - prosegue - è motivata dal valore di mercato dell'immobile e dalla necessità di riequilibrare i costi aziendali".

Ed i tempi si annunciano stretti: il CRAL ha infatti comunicato alla società sportiva dilettantistica JV TENNIS la risoluzione del contratto al 31 dicembre 2024. Già da inizio 2025 l'immobile sarà disponibile per l'acquisto.

La struttura

Il complesso di via Avondo 26 è molto esteso. All'interno ospita: una sala riunioni polivalente, quattro campi da tennis in terra rossa coperti e uno sintetico, quattro campi da bocce scoperti ed un campo da calcetto in erba sintetica.

"Trovo scorretto - ha replicato Liardo di FdI - che sia stata data una tempistica di rilascio così breve ai gestori: da un giorno all'altro, tramite le loro clausole, li hanno mandato via".