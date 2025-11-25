Torre Pellice si mobilita per i gatti di Sanciò rimasti senza ‘mamma’

I gatti di Sanciò hanno bisogno di cibo e antiparassitari. Intanto il Comune di Torre Pellice si è attivato per la loro sterilizzazione. La ‘mamma’ della colonia felina spontanea situata nel quartiere popolare del paese era Marina Flecchia, scomparsa la scorsa settimana. Le sue amiche, associazioni locali e Amministrazione comunale, si sono attivate per prendersi cura degli animali e arginare la loro proliferazione. “Per ora si tratta di una quindicina di gatti semi selvatici che vivono allo stato brado a cui Marina forniva il cibo in via Volta” racconta l’amica Edi Morini.

Il Comune ha trovato il sostegno del veterinario Alberto Delleani per le sterilizzazioni: “Stiamo coordinando associazioni, volontarie e simpatizzanti, proprio per portare a termine il lavoro di sterilizzazione dell’intera colonia. L’obiettivo è assicurare il benessere dei gatti e la tranquillità della zona in cui vivono evitando che diventino un problema” afferma la consigliera Rachele Angelini che sta seguendo l’iniziativa.

Proprio alla sua profumeria in via Repubblica 8 si può consegnare il cibo e gli antiparassitari per i gatti: “La raccolta è stata attivata la scorsa settimana e finora c’è stata una buona risposta dei cittadini interessati alla sorte dei gatti di Sanciò”.