Vanchiglia, l’allarme baby gang: ‘Aggressioni e vandalismi nel quartiere’

In zona Vanchiglia la movida fa anche rima con l’allarme baby gang. A denunciarlo sono i consiglieri della Lega della 7 Daniela Rodia e Daniele Moiso, che hanno presentato un’interpellanza chiedendo chiarimenti su sicurezza, interventi avviati e misure future.

“La situazione - precisa Rodia - sta generando un clima di crescente insicurezza tra residenti e commercianti, con ricadute sulla serenità della vita quotidiana e sulla percezione generale di ordine pubblico”. Da qui la richiesta di un’azione coordinata tra Circoscrizione, forze dell’ordine e servizi sociali per affrontare il fenomeno, specie nelle ore serali, in modo strutturale.

Un problema che secondo il presidente Luca Deri non riguarda solo Torino ma molte grandi città italiane. “Il tema è stato affrontato di recente nel corso del Tavolo di Osservazione convocato proprio per analizzare l’evoluzione del fenomeno nel quartiere - così Deri - Durante l’incontro, i rappresentanti dei locali di Vanchiglia hanno evidenziato la presenza, soprattutto nei fine settimana, durante le ore serali e notturne, di gruppi di giovani tra i 15 e i 20 anni, spesso aggressivi sia con gli avventori che con i gestori delle attività”.

Da qui la richiesta di prolungare la presenza del “pattuglione interforze” almeno fino alle 2 di notte. Proposta che sarà valutata nelle sedi competenti.