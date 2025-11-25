Alla piscina Parri va in scena la seconda edizione della “Sfida dei Campioni”

Sport, inclusione e competizione tornano protagonisti con il 2° Trofeo Interregionale di Nuoto in Vasca Corta “La Sfida dei Campioni - Over the Water”, organizzato dall’Asd Unicorno Style. L’evento si terrà domenica 30 novembre 2025, dalle 14 alle 18, presso la piscina Parri/Aversa, in collaborazione con l’Ente di Promozione Sportiva Asi, l’Asd Senza Limiti, e con il patrocinio della Circoscrizione 8 e della Fisdir (Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali).

La manifestazione, completamente gratuita, richiamerà società provenienti da Torino e da tutto il territorio Piemonte–Valle d’Aosta. L’interesse è alto: l’edizione precedente aveva visto in gara 110 atleti con disabilità appartenenti a 12 associazioni, e anche quest’anno la partecipazione del pubblico sarà numerosa e calorosa.

Il pomeriggio si aprirà alle 13.15 con il ritrovo e l’accredito delle società Fisdir /Finp, seguito dal riscaldamento delle ore 14. Alle 14.30, il via ufficiale alle gare, che si protrarranno fino alle 16.30 circa. Gli atleti possono gareggiare in varie specialità: stile libero, rana, dorso, farfalla e misti, sulle distanze 25, 50 e 100 metri, oltre ai 100 misti.

Le competizioni saranno riservate a società regolarmente affiliate e a nuotatori in regola con tesseramento e certificazioni mediche, con un massimo di due gare per atleta. Le iscrizioni, come da regolamento, dovevano essere presentate online entro il 21 novembre.

A seguire, spazio anche agli appassionati non tesserati Fisdir /Finp: alle 15.30 il ritrovo per le gare amatoriali, partenza alle 16.30 e conclusione alle 17.30 circa. Gli atleti non agonisti potranno cimentarsi nei 25 metri stile libero, senza l’uso di ausili.