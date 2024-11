A Borgo Rossini i cestini dei rifiuti li scelgono e li posizionano gli alunni della scuola primaria “Lessona”

Cestini dei rifiuti in Borgo Rossini

Responsabilità e partecipazione sono due elementi fondamentali per crescere cittadini consapevoli dell'importanza di prendersi cura del mondo che ci circonda.



I cestini porta rifiuti

Lo sanno bene gli alunni della scuola primaria “Lessona”, protagonisti di un progetto di educazione civica che li ha portati a migliorare l'arredo urbano del proprio quartiere: Borgo Rossini; lo hanno fatto attraverso la scelta e il posizionamento di alcuni cestini per i rifiuti.

Dove si trovano

I nuovi elementi sono stati installati in corso Regio Parco 11, corso Palermo 15, via Pisa 29 e via Foggia 14/A.