Stalking, maltrattamenti e strupro. Nel 2024 nel Torinese 15 casi al giorno di violenza sulle donne

" Il primo passo per cambiare tutto è chiedere aiuto ". È questo lo slogan del manifesto vincitore del progetto promosso dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Torino, in collaborazione con il liceo artistico Renato Cottini.

Il manifesto

Sotto lo frase si vede un gruppo di ragazze sorridenti a braccetto con un Carabiniera accompagnato dai numeri telefonici per chiedere aiuto: 112 e 1522. Protagonista del lavoro presentato questa mattina nel comando di via Valfré l'arancione, colore simbolo del 25 novembre, con cui verranno anche illuminate le caserme dell'Arma della Città Metropolitana.

A realizzare l'opera Chiara Pasquero , 17enne di Torino, che frequenta la 4 C del Cottini. " Volevo rappresentare - ha spiegato la giovane - un messaggio di speranza: la base del disegno è la frase. Ho scelto di raffigurare un gruppo di donne abbracciate, simbolo dell'alleanza collettiva: molte si sentono sole in queste situazioni di violenza".

Giulia Cecchettin

15 episodi al giorno

E fare capire quanto sia sempre più essenziale fare prevenzione e denunciare i reati sono i numeri diffusi dalle Procure di Torino ed Ivrea. Nel 2024 in provincia sono state 5.741 le denunce per reati legati al Codice Rosso (atti persecutori, maltrattamenti in famiglia, stalking e violenze sessuali). Ogni giorno nel Torinese si registrano quindi circa 15 episodi di violenza verbale o fisica sulle donne.