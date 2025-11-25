La Circoscrizione 7 si mobilita: nei luoghi pubblici arrivano manifesti e simboli per dire “no” alla guerra

La Circoscrizione 7 compie un passo deciso a favore della cultura della pace. A seguito dell’Ordine del Giorno presentato dal consigliere Francesco Lauria (Movimento 5 Stelle) e approvato dal Consiglio nelle scorse settimane, l’amministrazione ha realizzato tre manifesti a tema pacifista, che verranno affissi nei principali spazi istituzionali del territorio.

I manifesti - accompagnati dall’esposizione della bandiera della pace - saranno collocati nel centro civico di corso Vercelli e nei Centri d’Incontro di corso Belgio e corso Casale, luoghi simbolici e molto frequentati dai cittadini. L’esposizione ufficiale è prevista per mercoledì 26 novembre alle 17 presso il centro civico di corso Vercelli 15.

Un gesto semplice ma dal forte valore civico, che si inserisce in un sentimento nazionale richiamato dall’Articolo 11 della Costituzione, nel quale si afferma che “l’Italia ripudia la guerra”. Attraverso l’affissione dei manifesti, la Circoscrizione intende ribadire il ruolo fondamentale delle istituzioni locali nel promuovere messaggi di pace, dialogo e convivenza civile.

"Un piccolo segnale - spiegano dalla Circoscrizione - ma importante per ricordare che la pace si costruisce anche a partire dai territori, dalle comunità, dai luoghi in cui viviamo ogni giorno".