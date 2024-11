A Torino in arrivo nuovi autovelox e telecamere nelle corsie dei bus

Nuovi autovelox e telecamere nelle corsie riservate ai mezzi pubblici: nel 2025 il Comune di Torino punta ad incassare 7 milioni di euro in più dalle multe agli automobilisti indisciplinati. Una notizia emersa durante la presentazione del documento unico di programmazione per il triennio 2025-2027.

Il prossimo anno, come ha chiarito l'assessore alla Municipale Marco Porcedda, le entrate del settore ammonteranno ad 89.7 milioni. A giocare la parte del leone saranno appunto 85.4 milioni di sanzioni per violazioni al Codice della Strada: a questi si aggiungono 1.8 milioni di rimborsi dal Ministero della Giustizia per gli agenti distaccati in Procura.

"Ulteriore stangata"

L'aumento di entrate, 7 milioni in più pari ad un +10%, è finito subito nel mirino della minoranza. Il vicecapogruppo di Torino Bellissima Pierlucio Firrao l'ha definito "l'ulteriore stangata ai torinesi. Sono contrario ai varchi trappola, dove la segnaletica non è adeguata al Codice della Strada". "Non investiamo abbastanza proventi - ha aggiunto l'esponente della minoranza- sulla manutenzione della strada e sulla segnaletica".

Nuovi velox e telecamere

Parole a cui ha replicato Porcedda: "Le sanzioni sono sempre connesse a violazioni: se non c'è violazione, non c'è stangata". Le previsioni di più verbali staccati sono legati all'installazioni di nuovi "velox su alcune arterie nevralgiche, che hanno visto un monitoraggio costante, oltre a nuove videocamere su corsie riservate al Tpl".

Coutdown agli incroci