Giornata contro la violenza sulle donne in Comune: giardino Mirabal, la riapertura della struttura Mariposas e la Mole arancione

Il Consiglio Comunale di oggi si è aperto con una commemorazione per la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. La presidente del Consiglio Comunale Maria Grazia Grippo e l'assessore alle politiche sociali e alle pari opportunità Jacopo Rosatelli sono intervenuti prima dell'avvio dei lavori, insieme a due ospiti che hanno presentato due progetti della Città: la riapertura della struttura Mariposas per donne vittime di violenza e l'uscita del saggio "Reti in azione", sugli attori che si occupano di violenza contro le donne.

"Ricorre oggi la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne - ha ricordato Grippo - istituita nel 1999 in memoria delle tre sorelle Mirabal, picchiate e seviziate fino alla morte perché in Repubblica Dominicana avevano trovato il coraggio di opporsi a un regime spietato ancora di più verso la popolazione femminile. Conosciute come le sorelle Las Mariposas, divenute nel tempo simbolo di una battaglia ben lungi dall'essere vinta, in loro nome la commissione toponomastica ha deciso unanimemente di intitolare loro un giardino nella circoscrizione 5, perché la loro storia non venga dimenticata e perché si possa trarre insegnamento e consapevolezza".

Il Giardino Sorelle Mirabal - Aida, Maria e Antonia - si trova nel quartiere Lucento, tra la Strada della Commenda e via Forlì. L’intitolazione era stata richiesta dalle consigliere Sara Diena e Lorenza Patriarca, con Nadia Conticelli e Alice Ravinale. Inoltre nella serata odierna, come riportato dall'assessore Rosatelli, la Mole Antonelliana sarà colorata di arancione, come altri monumenti italiani e internazionali, per aderire alla campagna dell'Onu "Orange the world".

A seguire la professoressa dell'Università di Torino e referente dello sportello antiviolenza Paola Maria Torrioni, docente di sociologia, ha presentato il saggio curato con la collega Maddalena Cannito sulle reti di soggetti che si occupano di violenza, frutto della collaborazione con il coordinamento contro la violenza sulle donne e dei servizi sociali della Città. "Il sentito ringraziamento - ha dichiarato Torrioni - va alle istituzioni che ci hanno permesso di fare qualcosa di inedito, che dovrebbe essere la normalità, cioè monitorare le reti antiviolenza. La violenza non è un fenomeno che riguarda i singoli ma strutturale, che riguarda fenomeni distorti di potere e disuguaglianza, e per tenerla sotto controllo è necessaria un'azione corale. Le reti locali funzionano ma si deve fare molto: parlare con un linguaggio comune, formazione continua, digitalizzazione, finanziamenti sistematici e continui, follow up".