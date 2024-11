Affrontare la dispersione scolastica con musica, teatro, sport e laboratori: Torino sigla il patto educativo di comunità [VIDEO]

Un ragazzo su sei abbandona la scuola prima del temo. Un numero che si abbassa per le ragazze (una su dieci). Sono i dati della dispersione scolastica nella città di Torino, in linea con il trend medio nazionale. Anche nell’ottica di mettere un freno a alla povertà educativa, nella mattina di oggi, martedì 26 novembre, è stato siglato in Prefettura un patto istituzionale per promuovere il benessere e l’educazione della bambine e dei bambini per contrastare un fenomeno che potrebbe portare nel futuro a possibili Neet, quelle persone che non studiano, né cercano lavoro.

"Patti educativi di comunità"