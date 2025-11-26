 / Cronaca

Auto in fiamme a Beinasco: Punto distrutta nell'incendio

Il rogo divampato all'altezza delle Fornaci, vicino all'ingresso della Tangenziale

Paura questa mattina, 26 novembre 2025, per un automobilista, che stava viaggiando a bordo della sua Fiat Punto bianca nella zona a sud di Torino. La vettura - all'altezza delle Fornaci di Beinasco, vicino all'ingresso della Tangenziale - ha preso fuoco nella parte anteriore.

Le fiamme si sono rapidamente estese dal vano motore al resto del veicolo, che è stato completamente distrutto e carbonizzato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, impegnati a domare il rogo. Nel tratto si registrano disagi alla viabilità, per permettere le operazioni di spegnimento. 

