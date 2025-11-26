Nuova occupazione al piazzale Amedeo VIII: quattro roulotte al parco

Nel piazzale Amedeo VIII torna un campo rom a poche settimane dall’ultimo sgombero, avvenuto il 13 ottobre. Negli ultimi giorni, secondo quanto confermato dai residenti, nell’area è comparso un nuovo insediamento abusivo: quattro vetture, tutte roulotte, parcheggiate nuovamente nell’ampio piazzale che segna l’ingresso del parco.

L'ennesima occupazione abusiva ha fatto riesplodere il malcontento nel quartiere, già provato da anni di segnalazioni, richieste d’intervento e da un controllo del territorio considerato insufficiente dai residenti e dalla Circoscrizione 6. A far discutere è soprattutto la rapidità con cui l’area tornerebbe a riempirsi, nonostante i continui e precedenti interventi.

Dura, in particolare, la coordinatrice al Verde della Circoscrizione 6, Giulia Zaccaro, che denuncia l’inefficacia degli interventi finora effettuati: "Questi continui interventi a metà non fanno altro che aumentare estremamente il malcontento comune dei cittadini residenti e dei cittadini fruitori del parco. Quel piazzale è l’ingresso di un parco. Non può essere occupato. Basta con interventi al 50% di efficienza. Si proceda nuovamente con uno sgombero immediato dell’area e che stavolta duri più di qualche giorno".

“Esigiamo che il comune di Torino applichi la legge regionale che prevede che i camper vengano sequestrati in caso di recidiva, come in questo caso” aggiunge il presidente della Sesta, Valerio Lomanto.

