Vestiti femminili al Lingotto per ricordare le donne uccise

Sono 109 abiti, esposti lungo la galleria del Lingotto di Torino, per ricordare le donne vittime di femminicidio. Un allestimento, che l’artista pinerolese Manuela Vallario porta ogni anno in luoghi diversi. Stavolta la scelta è caduta su una galleria commerciale, al chiuso.

“Faccio parte della Fiaf (Federazione italiana associazioni fotografiche, ndr), che aveva già organizzato un evento al Lingotto, tramite loro ho contattato la galleria e trovato disponibilità” racconta Vallario, che in passato ha esposto a Superga, Venaria e Pinerolo, per citare alcuni luoghi.

Rispetto agli anni passati, l’installazione durerà 6 giorni, da oggi a domenica 30 novembre, e si trova al primo piano dal primo ingresso verso Lingotto Fiere. L’iniziativa è sostenuta dalla Fiaf, con l’appoggio del Telefono Rosa e dei carabinieri, che negli ultimi 3 giorni terranno un banchetto informativo per aiutare le donne vittime di violenza.