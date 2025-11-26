"Marty Supreme", il film con Timothée Chalamet è il secret movie del 43° Torino Film Festival

"Marty Supreme" con Timothée Chalamet è il secret movie del 43° TFF

Svelato il film segreto del 43° Torino Film Festival: Marty Supreme. Il film sarà presentato al TFF come secret event screening.

Il film di Josh Safdie che vede protagonista Timothée Chalamet sarà proiettato questa sera alle ore 22 al Cinema Massimo. Nessun ospite previsto, ma i biglietti erano già sold out prima ancora che si sapesse quale fosse.

Sebbbene non sia biografico, il film segue la storia di Martin Reisman, campione statunitense di tennis da tavolo.

Al fianco di Chalamet, Gwyneth Paltrow.