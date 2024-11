Beinasco si prepara a celebrare l'inizio della stagione natalizia

A Beinasco ormai è tutto pronto per dare il via ufficialmente alla stagione del Natale, quella più attesa dai più piccoli e dalle famiglie. A Borgaretto è tornata la pista di pattinaggio in piazza Kennedy, già frequentatissima da bambini e ragazzi fin dai primi giorni, che resterà aperta fino al 12 gennaio 2025.

Sabato e domenica

"Presto la città sarà interamente addobbata con luci e installazioni in tutti i quartieri", ha annunciato il sindaco Daniel Cannati, che intanto ha reso ufficiali le prime date da segnare sul calendario: sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre a Borgaretto il via ufficiale. Sabato in piazza Kennedy appuntamento con animazione e giochi per tutti e domenica in viale Papa Giovanni XXIII ci sarà, oltre al passaggio della Turin Marathon - ecco anche la Fiera di Natale. E nella stessa giornata, dalle 10 alle 17, ecco anche la Festa del Donatore.

Gli altri appuntamenti

"Sarà ancora una stagione ricchissima da festeggiare insieme, come una comunità dove nessuno rimane da solo", ha promesso Cannati. Gli appuntamenti successivi sono in programma il 14 dicembre, dalle 14 alle 19 (in via Colombo e nella Chiesa evangelica) con la Magia della via del Natale, con un grande villaggio di Natale, presepe vivente e finale in musica. Domenica 15, invece, dalle 16 alle 19, presso l'auditorium Giacalone (in via Martiri della Libertà 5) ecco Il Piccolo Principe.

Per concludere il 6 gennaio del 2025, dalle 14 alle 18, appuntamento in piazza Kennedy con la Festa della Befana, con animazione e giochi per tutti.