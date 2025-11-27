L’aerospazio tiene in orbita l’economia del Piemonte: il terzo trimestre chiude a +2,5%

Bene tutte le voci

Analizzando le singole voci, il fatturato ha registrato una crescita del 3%, con l’export che pesa per il 4,6 e il mercato interno solo per il 2.

Boom degli ordinativi totali: +16,8%, soprattutto che l’aumento del 42,8% da oltre confine. E anche l’uso degli impianti è salito a sfiorare il 63%.

Tutto merito dello Spazio

L’aumento dei livelli produttivi vede il risultato migliore per i mezzi di trasporto, che hanno registrato un +6,2%, sostenuto però esclusivamente (come detto) dalla buona performance dell’aerospazio, a fronte delle contrazioni scontate dai settori della fabbricazione di autoveicoli e della componentistica.

È proseguita anche nel III trimestre del 2025 la serie di risultati positivi delle industrie alimentari e delle bevande, che hanno visto il proprio output crescere del 5,0% rispetto all’analogo periodo del 2024. Superiori alla media regionale appaiono, inoltre, le progressioni registrate nei livelli produttivi delle industrie chimiche e plastiche (+3,1%). Positivi, ma inferiori alla media complessiva si presentano i risultati della filiera tessile(+1,7%) e della meccanica (+1,4%). Orientati alla sostanziale stabilità risultano invece i livelli produttivi dei metalli (+0,5%) edell’elettricità ed elettronica (-0,4%).

Unico comparto con il segno meno è quello del legno e del mobile, che ha scontato una seppur debole flessione della produzione industriale su base annua dello 0,7%.

Torino prima della classe

A livello geografico Torino è la prima della classe: la produzione sale del 3,6% segue Novara al 3,1 e Cuneo col 3%. Quindi Asti con il 2,7.