Entro fine 2025 completato l'anello in via delle Querce: ma il 4 tram fino a Falchera torna nel 2026

Entro fine 2025 completato il nuovo anello tramviario per il 4 a Falchera. A fine agosto, in via delle Querce, ha preso il via il cantiere per realizzare l'infrastruttura a cui si sono sommati gli interventi sui binari di corso Giulio Cesare nel tratto da via Oxilia e porte Ferdinando di Savoia. Cantieri necessari per dotare il 4 di un capolinea più funzionale.

Il progetto

Al momento infatti sulla linea, che attraversa tutta Torino da Mirafiori fino appunto all'estremo nord, potevano essere utilizzati solo i mezzi con doppio posto di guida, cioè sia a monte che in testa. Grazie al nuovo anello in costruzione, sul modello di quanto accade in piazza Caio Mario, nel prossimo futuro i mezzi potranno girare ed invertire il senso di marcia anche Falchera.

Lo stato dei lavori

I lavori in via delle Querce, fanno sapere da GTT, "al momento procedono secondo il programma, che prevede di presentare l’impianto alla verifica di ANSFISA entro fine anno". Le procedure di collaudo e autorizzazione richiederanno alcune settimane: nel frattempo proseguiranno i lavori sulle aree esterne. La conclusione di questa seconda tranche è prevista per fine gennaio 2026.

Il commento

Il tram 4 potrà tornare a circolare fino a Falchera solo dopo il via libera di ANSFISA, quindi nel prossimo anno. "La realizzazione dell'anello a Falchera per il tram 4 - commenta l'assessore alla Mobilità Chiara Foglietta - è uno degli obiettivi che ci eravamo posti con l'approvazione del piano "Nuovo Trasporto Torino".

"Questa infrastruttura ci permette di utilizzare i nuovi tram Hitachi per servire questa linea, migliorando ancora di più il servizio che collega la zona nord e la zona sud della Città, e, al contempo, consente di far tornare il 3 in piazza Hermada, restituendo a quel quartiere un servizio importante".