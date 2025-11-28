Con “Housing First” a Beinasco trovano casa 13 persone in difficoltà

Un ulteriore passo avanti del progetto "Housing First" per aiutare persone sole o famiglie in difficoltà con minori per ripartire. A Beinasco, nei locali della vecchia scuola media Serao, in zona Fornaci nei giorni scorsi sono stati ufficialmente inaugurati gli alloggi che già ospitano 13 persone e che a pieno regime potranno arrivare ad ospitarne fino a 26.

A pieno regime ospitate fino a 26 persone

"Credo molto in questo progetto: la cultura dell’assistenzialismo purtroppo non risolve i problemi, ma si limita a nasconderli. Qui vogliamo offrire non solo una dimora provvisoria, ma un percorso per ripartire e ricostruire una vita dignitosa", ha spiegato il sindaco Daniel Cannati. Un risultato cui si è arrivati grazie alla partnership con il consorzio CIDIS, "mettendo a sistema le opportunità che può offrire Beinasco con quelle del territorio circostante, per offrire a un problema complesso come questo una risposta strutturata e coordinata", ha aggiunto il primo cittadino.

"Una città che non lascia indietro nessuno"

In questo modo la ex scuola media Serao ha ripreso vita, tornando a servire la comunità beinaschese: "un altro spazio recuperato e restituito alla città, che cambia e cresce senza lasciare indietro nessuno", ha sottolineato il sindaco Cannati.