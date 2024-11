Moncalieri, tre motociclisti pubblicano sui social video dei vigili che li multano: denunciati

Tre giovani motociclisti sono finiti nei guai a Moncalieri, dopo essere stati scoperti mentre riprendevano con una mini videocamera gli agenti della polizia locale che li aveva multati, postando poi il filmato sui social: per loro è scattata a denuncia.

'Pizzicati' lungo strada Torino

I centauri, di età compresa tra 20 e 25 anni, scorrazzavano ad alta velocità, compresi sorpassi pericolosi, lungo strada Torino. Ma i vigili di servizio lungo l'arteria moncalierese li ha 'pizzicati', non distanti da viale del Castello. I tre hanno ripreso con una dashcam presente su una delle moto gli agenti che li sanzionavano, pubblicando poi il video sui social, video che in breve è diventato virale, con migliaia di visualizzazioni e commenti spesso non 'oxofordiani'.

Video diffuso e poi cancellato

Ma nel video si notavano bene anche i volti dei tre uomini della Polizia locale: ed allora ecco la convocazione al comando, dove per i tre è scattata la denuncia, la sospensione della patente e la rimozione del video. Ora toccherà al giudice stabilire l’ammontare della pena pecuniaria che dovranno pagare per aver violato la privacy degli agenti.