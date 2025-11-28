Parco Calabria, arrivate le nuove panchine: "Le attendevamo da tre anni"

Missione compiuta al parco Calabria, dove da oggi sono operative le quattro nuove panchine richieste dalla consigliera della Circoscrizione 5 Caterina Mastroeni (Gruppo misto di Maggioranza) e dal coordinatore all’Ambiente, Giorgio Tassone. Un intervento piccolo solo nei numeri - quattro elementi di arredo urbano - ma reso possibile da un lavoro lungo e articolato che ha coinvolto territorio, tecnici e amministrazione centrale.

L’installazione risponde a una richiesta avanzata più volte dai residenti, in particolare dalle persone anziane che frequentano l’area verde. "Così la signora Luciana Marchisio, 90 primavere, insieme a tutte le donne che passeggiano troveranno dove sedersi, come desideravano da oltre tre anni" commenta il presidente del centro civico, Alfredo Correnti.

Un ringraziamento speciale - secondo Correnti - per gli uffici tecnici e per l’assessore al Verde di Palazzo Civico, Francesco Tresso, che hanno accolto la richiesta, trasformandola in un intervento concreto. Giorni fa, ricordiamolo, proprio la Circoscrizione si era recata al parco che si trova alle spalle di corso Potenza per un sopralluogo a tema panchine.