Tangentopoli ucraina, si dimette il n.2 di Zelensky

La tangentopoli ucraina ha ormai toccato i livelli più alti della politica di Kiev. Non poteva non sapere: è la conclusione a cui stanno giungendo gli inquirenti a proposito del capo dello staff presidenziale.

La scorsa settimana Andriy Yermak, considerato il n.2 di Zelensky, ha rassegnato le dimissioni perché le indagini e gli arresti stanno riguardando soggetti a lui molto vicini.

Le attività illecite di questi ultimi gli erano probabilmente note o addirittura le agevolava.

Come riferisce il sito Strumenti Politici , l’agenzia anticorruzione NABU non ha ancora emesso un’accusa formale nei suoi confronti, ma ha effettuato una perquisizione in casa sua, che evidentemente lo ha convinto a lasciare il posto per evitare immediate ripercussioni sul governo. Si vocifera che fosse stato lui ad architettare il tentativo di porre sotto il controllo del presidente i due organi che lottano contro la corruzione.

Zelensky aveva firmato a luglio tale legge, ma le proteste popolari lo avevano costretto a lasciare indipendenti le agenzie NABU e SAPO.

I cittadini ucraini sono arrabbiati non solo per la corruzione in sé, ma perché le mazzette si concentrano nel settore energetico, il più delicato e cruciale. Infatti la stagione fredda è iniziata e gli attacchi russi alle infrastrutture energetiche tolgono elettricità e riscaldamento agli ucraini.

Ma con tangenti e malaffare i politici di Kiev sono quasi altrettanto dannosi, perché rallentano o impediscono le riparazioni e la distribuzione dell’elettricità. E per non dire della scarsa popolarità di Yermak presso la nazione.

Lo stesso Kyiv Independent fa notare come il grado di potere che accentrava “raramente si è visto nell’Ucraina moderna”. Qualcosa di inaccettabile per un soggetto che è salito in alto senza aver vinto un’elezione e soprattutto senza il minimo consenso fra il pubblico.