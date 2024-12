Le luci di Natale si accendono anche lontano dal centro: oggi tocca a piazza Chiaves e piazza Risorgimento

Il 1° dicembre segna l'inizio del conto alla rovescia verso il Natale: tra calendari dell'avvento e corsa ai regali, la festa si sposta anche in strada con l'accensione delle luminarie in diverse zone della città lontane dal centro. Tra queste, oggi toccherà anche a Vanchiglietta e Campidoglio.

Vanchiglietta

Per l'occasione sono state organizzate due grandi feste in due punti molto importanti dei quartieri citati. In piazza Chiaves (Vanchiglietta), dalle 18.30 ci sarà una passeggiata accompagnata dalla musica della Marciapè Street Band con partenza dal Centro d'Incontro di corso Belgio 91; l'accensione delle luci avverrà invece alle 19.15.

Campidoglio

In piazza Risorgimento (Campidoglio), invece, l'appuntamento è qualche minuto prima (17.15): protagonista sarà ancora la Marciapè Street Band, a cui si aggiungerà l'esibizione del violoncellista Anton Gerasimov a cura dell'associazione culturale Mythos. Seguirà una performance teatrale curata dall'associazione culturale Pappagalli in Trappola.

Alle 17,45, si partirà dal Centro di Valorizzazione Territoriale di via Medici 28 per arrivare in piazza alle 18. Dopo i saluti istituzionali con il sindaco Lo Russo, l'assessora Purchia e il presidente della Circoscrizione 4 Alberto Re, verranno finalmente accese le luci. Seguirà, alle 18.15, l'esibizione del coro multiculturale "Passalacqua Gospel Choir" diretto Eduard Kibongoui Kanza insieme al pianista Andrea Musso.