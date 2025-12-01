Commercio: in dirittura d'arrivo il nuovo regolamento comunale per i mercatini tematici

Un nuovo regolamento per i mercatini tematici sembra essere ormai alle porte. Dopo la mozione presentata dal capogruppo dei Moderati, Simone Fissolo, e approvata in Consiglio Comunale nel 2024, il percorso di revisione delle norme comunali sembra essere arrivato finalmente alla fase conclusiva. L’obiettivo è semplice: rendere i mercatini periodici più flessibili, più sostenibili e più capaci di rispondere alle esigenze di chi li organizza e di chi ci lavora.

Negli ultimi anni, infatti, il confronto con gli operatori ha fatto emergere problemi pratici che il vecchio regolamento non riusciva più a gestire. Tra questi, il tema del maltempo, che spesso costringe alla cancellazione delle iniziative senza possibilità di recupero, e quello del limite massimo di tre mercatini organizzabili all’anno da parte degli stessi promotori.

Come ha spiegato il capogruppo dei Moderati Simone Fissolo, "i mercatini periodici tematici sono un importante tassello del commercio diffuso, con ricadute non solo economiche ma anche sociali e di turismo interno, senza dimenticare l’aspetto ecosostenibile del ciclo di vita di oggetti e materiali".

Fissolo ha poi illustrato le modifiche che propone di inserire nel Regolamento 284: l’aumento del numero di mercatini periodici da tre a cinque per ogni operatore e la possibilità di recuperare la giornata di mercatino persa a causa del maltempo entro la fine del mese successivo, tenendo conto che il pagamento del canone di posteggio avviene anche in tali circostanze.

Il percorso di revisione, ricorda il capogruppo, parte da lontano: la mozione era stata presentata nel luglio 2023, discussa e approvata a gennaio 2024 e verificata in Commissione a luglio dello stesso anno. "Ho voluto interpellare la Giunta perché a quasi due anni dall’approvazione dell’atto non è ancora stata presentata la delibera di modifica prevista dall’iter amministrativo", ha aggiunto Fissolo.

Secondo l'esponente dei Modeati, queste modifiche non avrebbero un impatto negativo sulle casse comunali e potrebbero favorire un calendario più ricco e dinamico, capace di attrarre pubblico e creare comunità tra i cittadini. "In una città in cui i minimarket possono aprire uno accanto all’altro – sottolinea – anche i mercatini tematici devono poter crescere senza vincoli ormai superati".

Da parte dell’amministrazione, l’assessore al Commercio Paolo Chiavarino conferma che il lavoro è ormai agli ultimi passaggi. Dopo mesi di confronto tecnico, si era immaginato di chiudere la partita già in estate ma che a cui seguirono rallentamenti tecnici. Ora, però, gli uffici sarebbero arrivati alle battute finali del percorso.

Infatti, il nuovo regolamento è stato sottoposto a mesi di approfondite analisi e valutazioni, sia sul piano politico-istituzionale sia su quello tecnico, con confronti continui con gli operatori del settore e con lo stesso consigliere Fissolo, promotore dell'iniziativa. Questo lavoro ha richiesto alcune integrazioni e aggiustamenti alla proposta originaria, allungando i tempi di definizione per creare un testo più completo e condiviso.

Inoltre, il regolamento potrebbe subire influenze dalle modifiche in corso alla Deliberazione della Giunta Regionale del 2 aprile 2001, che disciplina i criteri per lo svolgimento del commercio su area pubblica, interessando anche i mercati periodici tematici. In ogni caso, la proposta completa sarà caricata sulla piattaforma STILO entro la fine dell’anno, in modo da permettere la prosecuzione dell’iter e l’avvio delle fasi successive all’inizio del 2026.

L’impegno degli uffici, come confermato dall’assessore Chiavarino, resta quello di chiudere il percorso e consegnare un regolamento chiaro, funzionale e pronto a disciplinare in modo efficace le attività dei mercatini periodici della città. Il nuovo regolamento, dunque, potrebbe approdare presto in aula. E con esso una piccola ma significativa ventata di aggiornamento per un settore che, tra iter burocratici lenti e norme datate, da tempo chiedeva una svolta.