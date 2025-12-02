Rifiuti, marciapiedi assenti e pericoli per pedoni: “L’interno di via Pinchia è abbandonato”

Una situazione di abbandono che va avanti da anni preoccupa residenti e attività commerciali di via Pinchia 15, nella Circoscrizione 2. Tra rifiuti, assenza di marciapiedi e segni di degrado, l’area è diventata un accumulo di disagi e pericoli per chi la frequenta quotidianamente.

L’appello in Consiglio

Per questo motivo il consigliere di Fdi Domenico Angelino ha presentato un’interpellanza urgente chiedendo chiarimenti sulla natura giuridica della via e sulla competenza degli interventi di pulizia e manutenzione. “Più volte i cittadini hanno provveduto a proprie spese a ripulire l’area, ma non è giusto”, sottolinea Angelino, evidenziando la frustrazione di chi abita e lavora in zona.

“Competenza di privati”

Dal canto suo, il coordinatore alla Viabilità, Alessandro Nucera, spiega che, dopo una verifica patrimoniale, l’interno del numero 15 risulta avere una natura giuridica privata. “Per questo motivo la Città non ha competenze in materia di manutenzione”, precisa, aggiungendo che solo un piccolo tratto pubblico prospiciente la sede della Polizia Locale è di responsabilità comunale. La proprietà dell’area privata è dei frontisti, e un’eventuale acquisizione da parte del Comune richiederebbe il consenso di tutti i proprietari, con conseguente gestione della manutenzione straordinaria.

Intervento di pulizia

Ma Angelino chiede anche un intervento urgente di pulizia e messa in sicurezza, insieme alla valutazione di un piano di riqualificazione dell’area, e propone la convocazione di una commissione urgente per discutere soluzioni concrete. Una proposta che trova il parere favorevole del presidente della Circoscrizione 2, Luca Rolandi.