Una Notte al Museo del Risorgimento: durante la serata la visita guidata del direttore Alessandro Bollo

Venerdì 5 dicembre dalle 19 a mezzanotte, Club silencio apre le porte al Museo Nazionale del Risorgimento Italiano, storica sede del primo Parlamento del Regno d’Italia, per una serata esclusiva tra storia, musica e cultura in pieno centro città.



I ciceroni approfondiranno gli oltre 2000 reperti conservati all’interno del percorso espositivo. Tra gli oggetti più iconici e significativi si trovano la carrozza di Garibaldi e gli arredi originali dell’ufficio ministeriale di Cavour.



Sarà possibile visitare inoltre la nuova mostra temporanea “Briganti! Storia e immagini dal Risorgimento a oggi”. Il Direttore del Museo, Alessandro Bollo alle 19.15 offrirà una visita guidata al pubblico, per entrare nel vivo dell’esposizione.



Non possono mancare le proposte del drink bar con i Cocktail di Spirito Reale e il Play Corner con gli esclusivi giochi a tema! La selezione musicale dell’evento sarà a cura di Vivix e di Rebecca Stellario che, nella suggestiva Aula della Camera Italiana, porteranno groove e vibrazioni tech house con ritmi pulsanti, bassi profondi e atmosfera magnetica.

Per info: https://to.clubsilencio.it/risorgimento/?src=cs