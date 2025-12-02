 / Eventi

Eventi | 02 dicembre 2025, 14:32

Una Notte al Museo del Risorgimento: durante la serata la visita guidata del direttore Alessandro Bollo

Venerdì 5 dicembre

Una Notte al Museo del Risorgimento: durante la serata la visita guidata del direttore Alessandro Bollo

Venerdì 5 dicembre dalle 19 a mezzanotte, Club silencio apre le porte al Museo Nazionale del Risorgimento Italiano, storica sede del primo Parlamento del Regno d’Italia, per una serata esclusiva tra storia, musica e cultura in pieno centro città.

I ciceroni approfondiranno gli oltre 2000 reperti conservati all’interno del percorso espositivo. Tra gli oggetti più iconici e significativi si trovano la carrozza di Garibaldi e gli arredi originali dell’ufficio ministeriale di Cavour.

Sarà possibile visitare inoltre la nuova mostra temporanea “Briganti! Storia e immagini dal Risorgimento a oggi”. Il Direttore del Museo, Alessandro Bollo alle 19.15 offrirà una visita guidata al pubblico, per entrare nel vivo dell’esposizione.

Non possono mancare le proposte del drink bar con i Cocktail di Spirito Reale e il Play Corner con gli esclusivi giochi a tema! La selezione musicale dell’evento sarà a cura di Vivix e di Rebecca Stellario che, nella suggestiva Aula della Camera Italiana, porteranno groove e vibrazioni tech house con ritmi pulsanti, bassi profondi e atmosfera magnetica.

Per info: https://to.clubsilencio.it/risorgimento/?src=cs

redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium