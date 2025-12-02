Trasporti, completati i lavori di soppressione dei passaggi a livello a Caluso

Si aprono oggi al traffico veicolare e ciclopedonale le opere sostitutive dei passaggi a livello di Arè e Caluso lungo la linea ferroviaria Chivasso – Aosta.

Con un investimento complessivo di sette milioni di euro, Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) ha coordinato i lavori di soppressione dei passaggi a livelli sostituendoli con una nuova pista ciclopedonale comprensiva di sottopasso alla linea ferroviaria che collega la frazione di Arè alla frazione principale del Comune di Caluso.

È stata realizzata una nuova bretella di collegamento dalla vecchia Strada Statale 26 alla rotatoria ANAS ed è stata riqualificata la strada di accesso alla sottostazione elettrica in proseguimento a via Doberdò. Il progetto ha incluso infine una nuova rotatoria realizzata per connettere efficacemente la recente bretella alla viabilità esistente.

L’ampio progetto di eliminazione dei due passaggi a livello consente una maggiore regolarità del traffico ferroviario e più fluidità veicolare, con benefici dal punto di vista della sicurezza stradale e ferroviaria e diminuzione del tasso di inquinamento.