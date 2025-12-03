Dalle fake news all’Intelligenza Artificiale: come orientarsi nel digitale

Cavour propone un ciclo di tre serate dedicate ad alcuni dei temi dell’attualità digitale: identità digitale, Intelligenza Artificiale e fake news. Un’iniziativa che offrirà ai cittadini nel salone del Consiglio Comunale di piazza Sforzini informazioni chiare e strumenti pratici per un utilizzo più consapevole e una maggiore autonomia sui contenuti online.

Il progetto si inserisce nel percorso Punto Digitale Facile, realizzato con il Ciss, che si dovrebbe chiudere a fine anno, ma il Comune pensa di mantenere in autonomia uno sportello e organizzare altri eventi, come quelli in programma in queste settimane.

Il primo appuntamento di domani, giovedì 4 dicembre, sarà dedicato all’identità digitale: definizioni, funzionamento, utilizzi possibili e buone pratiche per proteggere i propri dati. La facilitatrice Cinzia Piccato guiderà anche una dimostrazione pratica di accesso ai servizi digitale tramite Spid o Cie.

La seconda serata - venerdì 12 dicembre - offrirà una panoramica sugli aspetti dell’Intelligenza Artificiale, mostrando come essa stia entrando nei processi quotidiani e professionali, evidenziandone potenzialità e limiti. L’intervento sarà fatto dall'ingegnere Ilario Gerlero, specializzato in I.A. per applicazioni industriali.

L’ultimo incontro - giovedì 18 dicembre - tratterà il tema delle fake news e della sicurezza online. Saranno proposti esempi concreti per riconoscere contenuti inaffidabili, pubblicità ingannevoli e link sospetti, insieme a semplici accorgimenti per tutelare la privacy. Anche in questo caso l’incontro sarà condotto da Piccato.