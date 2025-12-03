Dora, agli sgoccioli i lavori di difesa antierosiva della sponda destra: l'area riaprirà a marzo 2026

I lavori di difesa antierosiva della sponda destra della Dora Riparia sono ormai quasi conclusi e l'area sarà riaperta al pubblico nel marzo 2026, dopo il completamento del ripristino e della piantumazione del verde. Un intervento atteso da tempo dai residenti, a causa delle condizioni di insicurezza della sponda fluviale.

Situazione critica

L'Agenzia Interregionale per il Fiume Po (Aipo) ha spiegato che la situazione era piuttosto critica: la sponda destra della Dora risultava erosa, mettendo a rischio la stabilità degli edifici vicini. Per questo motivo, i lavori hanno l'obiettivo di fermare l'avanzamento dell'erosione. L'accesso al cantiere è stato possibile solo attraverso l'area del parco e un piccolo parcheggio adiacente.

Attualmente i lavori sono quasi conclusi. Rimane da completare il ripristino dell'area e la piantumazione di nuovo verde, con 600 salici arbustivi che saranno sistemati lungo la sponda a distanza di un metro l'uno dall'altro. Aipo prevede che l'area possa essere definitivamente messa in sicurezza entro il febbraio 2026 per poi essere riaperta al pubblico nel mese di marzo, in seguito alla bolla di manomissione da parte dell'amministrazione comunale. L'intervento complessivo ha un costo di 600mila euro.

La Circoscrizione 4

Ad andare sul posto per vedere le novità e come procedono i lavori è la Circoscrizione 4. "Ci sembrava il caso di vedere questa opera importante per visionare come stesse proseguendo. Abbiamo dato modo in sede di commissione di spiegare cosa prevederà la fine del cantiere, come per il caso del ripristino dell'area cani, che speriamo di ritrovare anche più bella di com'era prima", ha commentato il presidente della Circoscrizione Alberto Re.

"Presentiamo un intervento per lavori antierosivi della sponda destra del fiume, dovuto anche a causa delle numerose sollecitazioni dei cittadini. Oggi vogliamo mostrare ai membri del consiglio di Circoscrizione l'esecuzione di questi lavori e far notare che tutto sta procedendo regolarmente senza costi aggiuntivi e rispettando le tempistiche", ha aggiunto il coordinatore al Verde della 4, Lorenzo Ciravegna.