Solidarietà in movimento, dai Lions l’auto per il trasporto delle persone vulnerabili

Giornata importante per Pino Torinese, dove questa mattina il Lions Club Pino Torinese ha ricevuto una pergamena di ringraziamento dal Comune per il contributo offerto all’acquisto di una nuova autovettura destinata al trasporto delle persone fragili del territorio. Alla consegna era presente anche il sindaco Alessandra Tosi, che ha sottolineato il valore sociale del progetto.

Un veicolo per chi ha più bisogno

L’automezzo sarà utilizzato per accompagnare cittadini anziani, persone con disabilità e utenti in condizioni di fragilità alle visite mediche, alle terapie e agli appuntamenti quotidiani, contribuendo a rafforzare la rete locale di solidarietà e a rendere più accessibili i servizi socio-assistenziali.

Il progetto “Solidarietà in Movimento”

L’iniziativa rientra nel progetto “Solidarietà in Movimento”, promosso dal Comune di Pino Torinese insieme al Consorzio dei Servizi Socio Assistenziali del Chierese e Astra, con il sostegno di numerosi partner del territorio. Il veicolo è stato allestito e brandizzato grazie alla collaborazione di imprese e associazioni locali ed entrerà ora a pieno titolo nella disponibilità dei servizi sociali.

Il contributo del Lions Club

Decisivo il supporto del Lions Club Pino Torinese, che ha contribuito in modo significativo all’acquisto del mezzo, confermando la propria vocazione al servizio della comunità e l’impegno verso le persone più vulnerabili. La pergamena consegnata oggi rappresenta il riconoscimento ufficiale delle istituzioni per il sostegno economico e morale garantito dal Club.

Nel suo intervento, il presidente Enrico Crescimanno ha espresso “grande soddisfazione per il traguardo raggiunto”, sottolineando come questo risultato dia senso concreto all’impegno di servizio che anima il Lions Club. Ha inoltre ricordato quanto questi momenti siano motivo di orgoglio per chi ricopre l’incarico di presidente, ringraziando soci, sponsor e amministrazione per la collaborazione.