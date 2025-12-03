Incatenati ai cancelli e pali, Extinction Rebellion blocca l'Aerospace Meeting all'Oval

Extinction Rebellion blocca la decima edizione dell’Aerospace and Defence Meeting (ADM) all'Oval di Lingotto, una delle più importanti business convention internazionali per l’industria aerospaziale e della difesa. L'evento, che si svolge ogni due anni nella città piemontese, vede infatti riunirsi aziende e istituzioni di livello internazionale del settore, con l’obiettivo di “consolidare alleanze commerciali, sviluppare tecnologie avanzate e promuovere partnership strategiche nel settore militare”.

Incatenati ai pali e cancelli

Poco prima dell'apertura delle porte, un gruppo di circa 30 persone è riuscito a entrare nel cortile della struttura, incatenarsi ai pali e ai cancelli, esponendo striscioni con scritto "Difendere la Terra, non i confini" e ostacolare quindi l'ingresso alla convention. Pochi minuti dopo, tre persone sono riuscite a salire su un edificio dietro il Grattacielo della Regione, una forma di protesta già messa in atto alla precedente edizione del 2023, e hanno appeso un enorme striscione con la scritta "Qui si finanziano guerra e crisi climatica".

"Blocchiamo nuovamente la più importante fiera italiana del settore bellico, dove vengono strette partnership e firmati accordi tra molte delle aziende i cui investimenti e profitti portano a perdita di vite umane e distruzione dei territori" commenta Pietro di Extinction Rebellion. "Un evento immorale, sostenuto dal Governo, dalla Regione e dal Comune di Torino, in aperto contrasto con i nostri stessi valori costituzionali". Nell’ultimo decennio, nonostante secondo la Costituzione l'Italia dovrebbe “ripudiare la guerra”, la spesa militare nazionale è aumentata di circa il 30%, a discapito di quelle in sanità, istruzione e ambiente. La nuova legge di bilancio, inoltre, si appresta ad essere votata entro la fine dell'anno e prevede un ulteriore aumento di circa 10 miliardi.

"Molte delle aziende che sono qui dentro - come Leonardo, Thales, Avio - sono alcune delle più grandi aziende produttrici di armi che stanno traendo profitto dall’aggravarsi delle crisi globali" aggiunge ancora Pietro. Come riporta l'ultimo report di Greenpeace, infatti, dal 2021 al 2024 le prime 15 aziende italiane produttrici di armi hanno raddoppiato i propri utili (+97%), per un totale di 876 milioni di euro di maggiori profitti.

Legame guerra ed emissioni

"Investire in armamenti come sta facendo il governo e sostenere eventi come questo, in questo momento storico, significa condannare a morte intere popolazioni, mettendo a repentaglio la sopravvivenza dell'umanità, della terra e delle altre specie viventi" commenta Rachele, una appesa sull’edificio dietro il Grattacielo. È ormai noto, infatti, che vi è un legame profondo tra le attività militari e l’aggravarsi della crisi ecoclimatica: il 5% delle emissioni climalteranti totali è prodotto dagli eserciti di tutto il mondo e i territori dove si combatte vengono compromessi per decenni a causa della distruzione e della permanenza nei terreni e nelle falde acquifere delle sostanze tossiche rilasciate durante i combattimento, perpetuando le sofferenze anche quando “un cessate il fuoco” è stato dichiarato.

Ecocidio crimine internazionale

A Gaza, infatti, dal 2023 sono scomparsi il 97% delle colture arboree, il 95% degli arbusti, l’82% delle colture annuali, facendo collassare il sistema agricolo. L’acqua è contaminata da munizioni e liquami. Sessantuno milioni di tonnellate di detriti aspettano di essere rimossi, prima che la contaminazione diventi irreversibile. E in novembre, al Consiglio di Sicurezza dell'ONU, Inger Andersen, direttrice esecutiva dell'UNEP (il Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente) ha chiesto con forza di riconoscere l’ecocidio come crimine internazionale, al pari dei crimini di guerra e contro l’umanità.

“La protesta messa in scena oggi da Extinction Rebellion ai cancelli dell’Aerospace and Defence Meeting è un atto grave, irresponsabile e offensivo verso un intero territorio che sta lavorando per restare competitivo. Bloccare un settore strategico come l’aerospazio non è una ‘performance’, è un attacco diretto a migliaia di lavoratori e imprese che stanno garantendo a Torino una possibilità di crescita reale pur in anni di difficoltà”. Ad affermarlo è Roberto Ravello, vice-capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale.