“Sipari su Monteu 2025/26”: al via la nuova stagione teatrale

L'Amministrazione comunale di Monteu da Po presenta la nuova stagione teatrale “Sipari su Monteu 2025/26”, realizzata con la direzione artistica di Maria Paola Cena (Officina Culturale APS) e Ivan Fabio Perna (Lewis&Clark) e in collaborazione con il Distretto del Commercio “Collina Monferrato Torinese”. La rassegna si svolgerà presso il Teatro Comunale di via San Giovanni da dicembre 2025 ad aprile 2026. Il ricco programma, che spazia dalla prosa alle commedie dialettali e agli appuntamenti musicali, ha l’obiettivo di rafforzare l’offerta culturale del territorio e favorire la partecipazione della cittadinanza.

L’inaugurazione ufficiale avrà luogo sabato 6 dicembre, alle ore 21, con lo spettacolo “Andy & Norman – due scapoli e una rossa”, un esilarante e frizzante inizio affidato a una commedia di Neil Simon, portata in scena dalla compagnia Lewis&Clark, con la regia e l'interpretazione del maestro della commedia americana Ivan Fabio Perna.

Un titolo scoppiettante che promette una stagione di grande intrattenimento.

Il calendario proseguirà con:

Sabato 20 dicembre, ore 21 – “La vita non è un film di Doris Day”, commedia tutta natalizia di Mino Bellei proposta dalla compagnia “E…dizione Straordinaria”.

Sabato 21 febbraio, ore 21 – “La Stagion dij Garofu’”, spettacolo dialettale piemontese della compagnia Incontri, tratto da un testo di Nino Bertalmia.

Sabato 21 marzo, ore 21 – “Rock Around the World”, percorso narrativo e musicale attraverso settant’anni di storia del rock, con musica dal vivo.

Sabato 17 aprile, ore 21 – “Il colpevole? Non è il maggiordomo!”, giallo brillante prodotto da Officina Culturale APS, scritto da Gianluca Vitale e Piero Cognasso.

Il Sindaco Elisa Ghion ha così commentato l’inizio della nuova stagione: “La programmazione 2025/2026 conferma la volontà dell’Amministrazione di investire nella cultura come elemento fondamentale per la crescita del territorio. Il Teatro Comunale è un punto di riferimento per la nostra comunità e intendiamo valorizzarlo attraverso una variegata proposta artistica. Desidero ringraziare Officina Culturale APS, l’associazione Lewis&Clark, il Distretto del Commercio “Collina Monferrato Torinese”, le compagnie coinvolte e tutti coloro che collaborano alla realizzazione della rassegna.”

Informazioni e prenotazioni: tel. 333.4249498 (WhatsApp o SMS)

officinaculturale.chivasso@gmail.com anagrafe@comune.monteudapo.to.it