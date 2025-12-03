L’Inganno di Magritte arriva a Torino: tra giallo, teatro e musica

Una serata tra letteratura, teatro e musica dedicata agli amanti del giallo. Lunedì 16 dicembre alle 21, con ingresso libero, nella sala di via Sansovino 244 (int. 1), presso la sala della chiesa di Scientology, si terrà un firmacopie speciale e uno spettacolo dal vivo costruito attorno a “L’inganno di Magritte”, il nuovo caso dell’avvocato Giacomo Meroni, protagonista della serie di legal thriller firmata da Piero d’Ettorre e Alessandro Perissinotto.

L’evento vedrà la presenza del co-autore Piero d’Ettorre, avvocato penalista patrocinante in Cassazione, che dialogherà con il pubblico e racconterà la genesi del romanzo scritto a quattro mani con Perissinotto, già vincitore del Premio internazionale Lattes Grinzane.

Una presentazione che diventa spettacolo

Non un semplice incontro letterario, ma un piccolo spettacolo dal vivo.

Sul palco saliranno: Angelica d’Ettorre, attrice, Cico Cicogna, cantautore nel ruolo di narratore, Virginia d’Ettorre, autrice e interprete delle musiche originali dal vivo.

La formula sarà quella di una narrazione scenica che intreccia passi del romanzo, interpretazioni teatrali e musica, per immergere gli spettatori nell’atmosfera del legal thriller che ruota attorno all'ennesimo caso dell’avvocato Meroni.

Come partecipare

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 347.9811901 oppure registrarsi tramite Eventbrite.