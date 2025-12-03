Torino Film Festival 2025, nuovo record per la seconda edizione diretta da Base: 38 mila presenze e 80% di sale piene

Il Torino Film Festival si chiude con un nuovo record per il direttore Giulio Base. La seconda edizione 2025 che ha diretto ha fatto registrare un totale di presenze che si attesta a quota 38.000, con un programma che ha mantenuto lo stesso numero di titoli: 120 suddivisi nelle tre sezioni di concorso e nelle tre sezioni non competitive.

Un incremento rispetto all'anno scorso in cui si era già passati da 35 mila del 2023 al 36.700 del 2024.

Numeri positivi anche per quanto riguarda le sale, riempite fino all’83% con 65 titoli sold out (l'anno scorso si era passati da 53% al 70%, ma con un calendario sceso da 202 titoli ai 121 del 2024, ndr). Maggior presenza di abbonati e accreditati e con un incasso complessivo di oltre 152.000 euro, a fronte di un investimento più basso di quest'anno che si aggirava intorno ai 2 milioni e 800 mila euro.

"Concludiamo con l’edizione con lo sguardo di chi non ha bisogno di proclamare il successo ma di chi l’ha visto riflesso negli occhi del pubblico" è stato il commento soddisfatto di Giulio Base durante la conferenza stampa di chiusura del TFF.